Уговоры закончились - красных линий нет. США готовят России ультиматум в разгар "чистки" генералов

Фото: коллаж Царьграда. 43,6K прочтений Сегодня Пятничный ракетный удар по Белгороду, убивший пять человек и ранивший ещё с полсотни мирных жителей, показал, что красных линий уже давно нет, а "Россию перестали бояться".