Экономика Китая демонстрирует рост: комментарии Бориса Титова о слухах

Борис Титов опроверг слухи о проблемах в китайской экономике, отметив рост производственного сектора на 6,1%, увеличение выпуска автомобилей до 31,28 млн в 2024 году и рекорд внешней торговли на 5%, несмотря на сокращение населения.
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