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"Иди сюда, мой хороший": Оскорбления мигранта закончилось ударом в "бубен" зарвавшегося гостя в Дмитрове

"Иди сюда, мой хороший": Оскорбления мигранта закончилось ударом в "бубен" зарвавшегося гостя в Дмитрове

https://www.novorosinform.org/udar-v-buben-v-avtobuse-v-dmit. "Иди сюда, мой хороший": Оскорбления мигранта закончилось ударом в "бубен" зарвавшегося гостя в Дмитрове Фото: скриншот видеозаписи Дзен-канала "Царьград.

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