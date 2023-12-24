https://www.novorosinform.org/udar-v-buben-v-avtobuse-v-dmit. "Иди сюда, мой хороший": Оскорбления мигранта закончилось ударом в "бубен" зарвавшегося гостя в Дмитрове Фото: скриншот видеозаписи Дзен-канала "Царьград.
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