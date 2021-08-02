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Минобороны России продолжает тушение пожаров в Якутии самолетами Ил-76 и вертолетами Ми-8

Минобороны России продолжает тушение пожаров в Якутии самолетами Ил-76 и вертолетами Ми-8

Экипажи Ил-76 сбросили 336 тонн воды на очаги лесных пожаров, а вертолеты Ми-8 выполнили сброс 40 тонны воды, а также обеспечили перевозку 20 специалистов противопожарной службы и более 1000 кг грузов.

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