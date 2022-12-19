Daily Mail: массовое вымирание на Земле может начаться в 2100 году

Британская газета Daily Mail со ссылкой на австралийских и европейских ученых пишет, что массовое вымирание живых существ из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты на Земле может наступить в ближайшем будущем.
Британская газета Daily Mail со ссылкой на австралийских и европейских ученых пишет, что массовое вымирание живых существ из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты на Земле может наступить в ближайшем будущем.
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