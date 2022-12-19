Газета.ру

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    бредПодруга Михаила З...
  • Natalia VetscherskajaWittwer
    Как задобала эта мафиозная америка, кормящая себя на интригах против всего мира.Посол РФ: суд Арг...
  • Владимир Афанасьев
    давайте кормите ВРАГОВ России, карман и жопа станет толще.Президент "Трансн...

Daily Mail: массовое вымирание на Земле может начаться в 2100 году

Daily Mail: массовое вымирание на Земле может начаться в 2100 году

Британская газета Daily Mail со ссылкой на австралийских и европейских ученых пишет, что массовое вымирание живых существ из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты на Земле может наступить в ближайшем будущем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх