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Владимир Корнилов: «Спасенные» украинские картины на выставке в Лондоне: британцы выражают благодарность за контрабанду

Владимир Корнилов: «Спасенные» украинские картины на выставке в Лондоне: британцы выражают благодарность за контрабанду

Британцы в своем репертуаре! Сегодня The Times радостно рассказывает о лондонской выставке картин современного украинского искусства (включая Малевича), которые были контрабандой (!!!) вывезены с Украины в после февраля 2022 года.

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