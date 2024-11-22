Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Метастазы либерализма поразили общество. Оправится ли Россия?

Метастазы либерализма поразили общество. Оправится ли Россия?

50 российских режиссёров отказались снимать фильм про Донбасс и СВО. Сергей Жигунов создает многосерийный фильм «Порода», сюжет которого связан со спецоперацией и рассказывает о семье из Донбасса, охватывая при этом 100 лет – с начала XX века до наших дней.

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