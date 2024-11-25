В Вильнюсе упал грузовой самолет. Погиб один человек — LRT

По меньшей мере один человек погиб в результате падения грузового самолета недалеко от вильнюсского аэропорта, сообщает Департамент пожарной безопасности и спасения (ПАГД), 25 ноября передает радиостанция LRT.
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