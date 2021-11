Джон Хиггинс одержал победу над Янь Бинтао со счетом 5-6 и вышел в финал Champion of Champions 2021, сообщает World Snooker Джон Хиггинс и Джадд Трамп (фото: WST) Новости Champion of Champions 2021 Турнирная таблица, результаты Champion of Champions 2021 Расписание трансляций Champion of Champions 2021 Видео Champion of Champions 2021 Джон Хиггинс выиграл пятичасовую битву против молодого китайского снукериста Янь Бинтао со счетом 6-5 и вышел в финал турнира Champion of Champions 2021 в Болтоне.