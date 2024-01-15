Собянин: Новый корпус детской больницы святого Владимира откроется в 2025 году

В здании будет 6 надземных и 2 подземных этажа 15 января, в понедельник, мэр столицы Сергей Собянин поделился информацией о том, что в Москве в следующем году откроется новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира.
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