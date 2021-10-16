Пронько о "богатом" отчёте Центробанка: "Простите, что они курят?"

Время узнать правду!ПолитикаПронько о "богатом" отчёте Центробанка: "Простите, что они курят?" Сложно понять логику тех, кто поставляет радужные отчёты о росте благосостояния граждан России на самый верх.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ПоляковИтак, Пронько ест капусту, а Малофеев ест мясо, а вместе они едят голубцы. Шутка...Юрий DedНу вот пишет человек всякую хрень а его читают . Я когда вижу - ахтор Пронько читаю только комменты . В самой его писанине как обычно чушь высосанная из пальца .Комментировать
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