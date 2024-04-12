Российские перевозчики столкнулись с проблемами при отправке товаров из ОАЭ

Из-за конфликта в Красном море стали популярнее альтернативные маршруты для мировой торговли. Так один из крупнейших портов ОАЭ, Джабаль-Али, оказался перегружен, что повлекло за собой подорожание его услуг.
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