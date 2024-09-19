Развитие частной КОТсмонавтики

Давайте рассмотрим частную компанию, которая запустит небольшой космический корабль с кошками. Эта идея имеет множество уникальных преимуществ, которые привлекают внимание общественности, инвесторов и научного сообщества.
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