UB: бактерии могут исцелять кости

Теперь восстановление костей может стать проще и безопаснее. Доктор Сабрина Копф из Университета Бураса разработала биотекстиль из волокон, созданных бактериями, который может помочь лечить крупные дефекты костей без необходимости пересадки кости из других частей тела.
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