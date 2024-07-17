Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса спеть для участников СВО

Global Look Press/Michele Nucci/Keystone Press Agency Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что выступающий против поставок оружия на Украине лидер знаменитой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, мог бы выступить для участников спецоперации.
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