Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса спеть для участников СВО

Global Look Press/Michele Nucci/Keystone Press Agency Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что выступающий против поставок оружия на Украине лидер знаменитой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, мог бы выступить для участников спецоперации.