X5 Group заключила соглашение с крупнейшим производителем грузовиков в Китае

Компания X5 Transport, которая входит в X5 Group, заключила трехлетнее соглашение о стратегическом сотрудничестве с крупнейшим производителем грузовых автомобилей в Китае SINOTRUK International, говорится в сообщении ритейлера.
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