Болеем за наших Спортивную честь нашего региона сегодня защищают дзюдоисты Новоаннинской ДЮСШ В городе Волжский проходят соревнования по дзюдо.
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Болеем за наших Спортивную честь нашего региона сегодня защищают дзюдоисты Новоаннинской ДЮСШ В городе Волжский проходят соревнования по дзюдо.