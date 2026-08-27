Trump Close To 'Massive' Deal For Seizing Stake In Venezuela's Vast Oil Fields Amid ongoing global oil supply disruptions due to the Iran war and Hormuz Strait crisis, and also as Ukraine's war on Russian oil refineries and export terminals heats up, the Trump administration has been scrambling to tap new reliable and long-term energy sources.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии