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Zero Hedge

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Trump Close To 'Massive' Deal For Seizing Stake In Venezuela's Vast Oil Fields

Trump Close To 'Massive' Deal For Seizing Stake In Venezuela's Vast Oil Fields

Trump Close To 'Massive' Deal For Seizing Stake In Venezuela's Vast Oil Fields Amid ongoing global oil supply disruptions due to the Iran war and Hormuz Strait crisis, and also as Ukraine's war on Russian oil refineries and export terminals heats up, the Trump administration has been scrambling to tap new reliable and long-term energy sources.

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