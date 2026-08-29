Минпросвещения: В 2026 году в школы пойдут 17,6 млн детей

В 2026 году российские школы встретят более 17 млн учеников, включая 1,5 млн первоклассников. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о новой программе обучения и дополнительных каникулах для первоклассников, которые пройдут с 15 по 21 февраля 2027 года.