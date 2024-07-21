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Царьград

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Депутат Рады: Киев подозрительно замолчал после слов Джонсона о членстве ЕС

Депутат Рады: Киев подозрительно замолчал после слов Джонсона о членстве ЕС

Геращенко прокомментировала "мирный план" Джонсона по УкраинеБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается мнения, что Украина должна иметь право сама решать вопрос о членстве в ЕС и НАТО.

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