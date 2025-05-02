Женщины-боевики ВСУ всё чаще гибнут в ходе СВО

Случаи ликвидации женщин-боевиков ВСУ, которые, по словам российских военных, воюют не за свою семью или Родину, а за сохранение нелегитимного режима Владимира Зеленского, участились в зоне специальной военной операции (СВО), пишет 2 мая издание Московский Комсомолец.