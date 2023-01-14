Аргументы недели

98 523 подписчика

Немецкий генерал Вад: отправляемое Западом вооружение Киеву не помешает России взять под контроль территории Донбасса

Немецкий генерал Вад: отправляемое Западом вооружение Киеву не помешает России взять под контроль территории Донбасса

Россия в ближайшее будущее займет все территории Донбасса. Об этом заявил экс-советник по военной политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, немецкий генерал Эрих Вад.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх