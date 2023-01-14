Немецкий генерал Вад: отправляемое Западом вооружение Киеву не помешает России взять под контроль территории Донбасса

Россия в ближайшее будущее займет все территории Донбасса. Об этом заявил экс-советник по военной политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, немецкий генерал Эрих Вад.
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