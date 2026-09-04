Глава МИД Литвы назвал недопустимой ситуацию с русскими в Европе

Будрис призвал НАТО ограничить выдачу шенгенских виз и передвижение российских дипломатов.Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Североатлантический альянс должен ограничить возможности "российских граждан, дипломатов и шпионов" действовать в Европе в ответ на якобы гибридные угрозы со стороны Москвы.