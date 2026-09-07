Миссия Уиткоффа-Кушнера: и снова здравствуйте

В условиях эскалации украинского конфликта и перехода киевского режима к государственному терроризму с миротворческой миссией Москву и Киев посетили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Предвижу вопрос: не поздно ли приехали и где они были все последние месяцы, когда переговорный процесс по Украине вначале потерял темп, а затем и вовсе был остановлен? Однако новые переговоры в Москве показали, что президент Путин по-прежнему высоко ценит этих посланников Белого дома и ему с ними работать комфортно.