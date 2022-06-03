Пол Гобл (архівне фото) Пол Гобл: українці заслуговують на більшу допомогу Постачання в Україну американських РСЗВ з використанням боєприпасів тільки малої та середньої дальності є ще одним доказом того, що Вашингтон і надалі діятиме з огляду на реакцію Москви, вважає колишній радник держсекретаря Пол Гобл Колишній радник держсекретаря США впевнений, що Адміністрація президента Байдена […] Сообщение Пол Гобл: українці заслуговують на більшу допомогу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.