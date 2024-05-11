Молодые ученые разработали еще 10 новых маршрутов для научных путешествий

Россияне смогут отправиться в путешествие по стране по 60 маршрутам в 19 субъектах РФ. Совсем недавно новые научно-популярные маршруты появились в Москве, Ленинградской области, Республике Татарстан и Карачаево-Черкесской Республике.
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