Охранник бара известной певицы в Петербурге выстрелил в глаз посетителю

Один из охранников бара «Сплетни» в Петербурге стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Он на входе в заведение выстрелил посетителю в лицо из аэрозольного пистолета и попал в глаз, передает «Mash на Мойке».
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