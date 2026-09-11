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Ысланган скумбриянең килограммы 1200 сумга кадәр кыйммәтләнгән

Скумбрия балыгы бәясе сизелерлек арткан продуктларның берсенә әверелде. Аналитиклар мәгълүматларына караганда, аның күпләп сату бәясе бер ел эчендә 64 процентка арткан.

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