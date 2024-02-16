Депутат Государственной Думы от Крыма Леонид Бабашов сообщил о том, что формирование на территории Польши центра НАТО для Киева можно сравнить в политикой нацистов, которые также выделяли дополнительные деньги и создавали центры для подготовки бандеровских формирований.