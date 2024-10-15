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Экс-игрок Израиля Хемед написал об атаке ХАМАС «нелюди» и пожелал смерти нападавшим. Журналистка The Athletic ответила: «Он о палестинцах, столкнувшихся с геноцидом, «Брайтон», Kick It Out, что скажете?»

Бывший нападающий сборной Израиля и «Брайтона» сейчас занимает роль ментора в академии клуба АПЛ. Неделю назад, по случаю годовщины нападения членов ХАМАС на Израиль, 37-летний израильтянин опубликовал пост в инстаграме, в котором рассказал о пострадавших людях в кибуце Беэри.

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