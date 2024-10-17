Ключевая ставка против рекламных бюджетов: чем ответят девелоперы

В статье: куда уходили бюджеты девелоперов в 2023 году; отмена льготной ипотеки: какие альтернативы у потребителей; как закрытие госпрограммы повлияло на спрос; рост семейной аудитории и бизнес-клиенты как вызов; рекламные бюджеты девелоперов под давлением ставки ЦБ; будущее рекламы девелоперов; перспективы рынка недвижимости.