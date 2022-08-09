Бирмингем может подать заявку на проведение Олимпиады 2036 или 2040 годов

Британский Бирмингем может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 или 2040 годов. Как сообщает Inside the Games, переговоры на эту тему в июле велись с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
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