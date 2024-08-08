ВТБ объявил о запуске ипотеки в новых регионах

Кредит можно будет оформить на покупку квартир и апартаментов в новостройках и на вторичном рынке по базовым условиям банка С 8 августа заемщики ВТБ смогут оформить ипотеку на покупку жилья в Донецкой, Луганской народной республиках, в Запорожской и Херсонской областях, говорится в сообщении кредитной организации.
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