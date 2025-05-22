Аэропорты Домодедово и Жуковский снова закрыты для авиасообщения

Для взлета и посадки самолетов с 4:10 был открыт аэропорт Шереметьево.С 4:10 в аэропортах Домодедово и Жуковский повторно введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, информирует пресс-служба Росавиации.
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