На Невском экологическом конгрессе заявили, что малоснежная зима не помешает наполнить все волжские водохранилища

Об этом сказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов Небольшие запасы воды в снеге и слабое половодье не помешают наполнить все водохранилища на Волге, а также провести достаточный спецпопуск воды в низовьях реки для нереста рыбы.
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