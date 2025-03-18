Блогер Лерчек после ареста боится выходить на улицу из-за электронного браслета

Адвокат Чекалиной рассказал, что ей часто не хватает свежего воздуха.Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, продолжает оставаться под домашним арестом после того, как Мосгорсуд отклонил жалобу на меру пресечения и продлил ей наказание до 26 марта.