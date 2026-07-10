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Газета.ру

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Более 20 литров крови собрали в Павловском Посаде в ходе донорской акции

Более 20 литров крови собрали в Павловском Посаде в ходе донорской акции

Московский областной центр крови провел в Доме культуры "Октябрь" в Павловском Посаде выездную донорскую акцию, в рамках которой собрали около 25 литров крови, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

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