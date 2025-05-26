Французское влияние в мягком подбрюшье России

Париж выстраивает стратегическое партнерство с государствами Средней Азии, пользуясь плодами «мягкой силы» тридцатилетней выдержкиAP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа)читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии