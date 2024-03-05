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Закон и Порядок

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"Русским недолго осталось": Запугивание через пророчества продолжается

"Русским недолго осталось": Запугивание через пророчества продолжается

Царьград В Сети распространяется пророчество афонского старца Стефана Карульского. Он считал, что русским недолго осталось жить спокойно, приходит время беречь свои дома.

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Комментарии
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владимир второв
Он на место Кирилла мостится
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13 час.
MS
Mikhail Stepanov
Афонские старцы не занимаются пророчествами, потому что это антибожеское дело, все будет так, как решит всевышний, а его замысел никому не известен.
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
а этот временно, ожил-ДЕНЬЖАТ СРУБИТЬ ЗАХОТЕЛОСЬ (Место встречи...) ВАД ДЕДУ ДОРОГА ПРЯМАЯ...
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10 час.

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