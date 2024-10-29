Кадыров: На территории РУС были пленные солдаты ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал о том, что в центре подготовки подразделений специального назначения РУС в городе Гудермес, по которому боевики Вооружённых сил киевского режима ударили при помощи боевого дрона, содержались пленённые солдаты ВС Украины.