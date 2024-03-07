Мигранта из Владивостока накажут за невнимательность на дороге

Следком Приморья обнаружил в Сети, что 27-летний иностранный водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Народного проспекта в направлении Океанского проспекта, при перестроении столкнулся с другим автомобилем и причинил травму женщине, сообщает PRIMPRESS.