Крупнейший контракт со времен Второй мировой: компании со всего мира начали бороться за «восстановление» Украины

Гонка за восстановление Украины стоимостью 1 триллион долларов медленно набирает обороты. Политики, руководители и инвесторы уже ожидают получения крупнейшего контракта, по крайней мере, со времен Второй мировой войны.
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