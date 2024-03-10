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Крупнейший контракт со времен Второй мировой: компании со всего мира начали бороться за «восстановление» Украины

Крупнейший контракт со времен Второй мировой: компании со всего мира начали бороться за «восстановление» Украины

Гонка за восстановление Украины стоимостью 1 триллион долларов медленно набирает обороты. Политики, руководители и инвесторы уже ожидают получения крупнейшего контракта, по крайней мере, со времен Второй мировой войны.

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Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Украина в недалёкой перспективе станет частью РФ! А как, что и за какие средства восстанавливать  - это уж точно не должно волновать запад. Россия сама отстроит новую и современную Украину, без оглядки на запад, который её уничтожает.
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