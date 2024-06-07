Песков назвал мирный саммит по урегулированию конфликта в Швейцарии "абсурдным сборищем"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что предстоящий "мирный саммит" по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии является абсурдным сборищем, которое обречено на пустое времяпрепровождение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии