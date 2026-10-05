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Регионы России

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ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Южный Одесской области

ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Южный Одесской области

Вооружённые силы России 5 октября 2026 года нанесли удар по сухогрузу в порту Южный в Одесской области, который транспортировал военные грузы для нужд ВСУ.

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