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Регионы России

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Евросоюз ограничил использование вертолётов Ка-32 для тушения пожаров в Испании

Евросоюз ограничил использование вертолётов Ка-32 для тушения пожаров в Испании

Европейские ограничительные меры фактически парализовали использование вертолётов Ка-32, производимых в России, испанскими спасателями, которые считаются одними из самых надёжных при тушении крупных природных возгораний.

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