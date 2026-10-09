Гостей Казанского полумарафона научат распознавать манипуляции террористов

С 10 по 11 октября в столице РТ пройдет «Казанский национальный полумарафон». Для его гостей будет организована обширная развлекательная программа, частью которой станет интерактивная точка «Финишируй без потерь», организованная аппаратом антитеррористической комиссии в Республике Татарстан совместно с общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан», Министерством спорта и Министерством по делам молодежи РТ.