Радиоактивный бумеранг

О ситуации со ставшим легендарным КПП №11 в аэропорту Шереметьево за последний месяц написали разные издания - но за этот короткий срок ситуация обросла столь неожиданными подробностями, что к теме несанкционированного повторного досмотра ранее досмотренного груза, игнорирующего пп.