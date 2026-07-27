Радиоактивный бумеранг

О ситуации со ставшим легендарным КПП №11 в аэропорту Шереметьево за последний месяц написали разные издания - но за этот короткий срок ситуация обросла столь неожиданными подробностями, что к теме несанкционированного повторного досмотра ранее досмотренного груза, игнорирующего пп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии