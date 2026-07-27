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Аргументы недели

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Радиоактивный бумеранг

Радиоактивный бумеранг

О ситуации со ставшим легендарным КПП №11 в аэропорту Шереметьево за последний месяц написали разные издания - но за этот короткий срок ситуация обросла столь неожиданными подробностями, что к теме несанкционированного повторного досмотра ранее досмотренного груза, игнорирующего пп.

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