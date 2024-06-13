Прокуратура Салехарда заблокировала 30 сайтов с объявлениями о сдаче жилья

В Салехарде заблокировали три десятка сайтов с фейковыми объявлениями о сдаче жилья. Мошенники предлагали низкие цены на аренду квартир, а затем — похищали деньги доверчивых жертв, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии