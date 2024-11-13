💡 Часть Ялты осталась без электричества Как сообщает «Крымэнерго», произошло аварийное отключение. На месте работают специалисты, восстановить электричество планируют в течение трёх часов.
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💡 Часть Ялты осталась без электричества Как сообщает «Крымэнерго», произошло аварийное отключение. На месте работают специалисты, восстановить электричество планируют в течение трёх часов.