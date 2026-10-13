На Украине считают, что РФ откажется от части ДНР в обмен на признание границ В опубликованном рядом западных СМИ «мирном плане» США, по сути являющемся очередной редакцией пресловутого «духа Анкориджа», предлагается остановить боевые действия даже не после вывода ВСУ из оккупированной Украиной части Донбасса, а по текущей линии фронта.